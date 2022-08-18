143 ألف جنيه إيرادات فيلم الدعوة عامة في أول أيام عرضه في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - حقق فيلم الدعوة عامة بطولة الفنان أحمد الفيشاوى والفنان محمد عبد الرحمن توتا 143687 جنيهًا فى أول أيام عرضه.

وحرص نجوم مسرح مصر والكوميديا على دعم زميلهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا في العرض الخاص والأول لفيلمه الجديد “الدعوة عامة” الذي أقيم مساء الأربعاء في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

ويشهد العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة أول ظهور للفنان محمد عبد الرحمن توتا بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة وإجرائه عملية بالقلب.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.