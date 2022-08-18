فيلم أحمد العوضي الجديد.. “البلدوزر” ماتجيش على سكته

انت الان تتابع خبر فيلم أحمد العوضي الجديد.. “البلدوزر” ماتجيش على سكتهوالان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- بدأ الفنان أحمد العوضي، في الترويج لفيلمه الجديد “البلدوزر”، والذي من المقرر أن يتعاون فيه مع المخرج طارق العريان.

حيث نشر “العوضي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تتضمن اسم الفيلم، واسم المؤلف وهو أحمد حسني، واسم المخرج وهو طارق العريان، وأرفق مع الصورة التعليق التالي: “البلدوزر متجيش علي سكته”.

أخر أعمال أحمد العوضي

يُذكر أن مسلسل “اللي مالوش كبير” هو أخر الأعمال الفنية للفنان أحمد العوضي، والذي عُرض في سباق رمضان 2021، وشاركه بطولته زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكلًا من خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، خالد سرحان، دينا فؤاد، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وهو تأليف من عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

ومن المقرر أن يقدم أحمد العوضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسلًا جديدًا يُعرض خلال رمضان 2023، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم العمل والأبطال المشاركين حتى الآن.