انت الان تتابع خبر عدد أزواج الراقصة صفوة.. مش هتصدق أسباب انفصالها عنهم والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- قالت الراقصة صفوة، أنها تزوجت 3 مرات في حياتها، وأنها عانت كثيرًا مع أزواجها، ولذلك انتهت حياتها معهم بالانفصال.

وأشارت “صفوة” خلال لقائها في برنامج “الترابيزة” المُذاع عبر قناة الشمس، إلى أن زوجها الأول كان ابن الجيران، وقد تزوجته وهي في عامها الـ 17، وبعدها بعام أنجبت ابنها “محمد”، مضيفة أنها انفصلت عنه لأنه كان رجل صغير وغير مسؤول، ولم يكن مستعدًا للنزول للعمل.

وعن زوجها الثاني؛ قالت “صفوة” أنه كان أحد عملاء الشركة التي كانت تعمل بها، وقد تزوجته بعد انتهاء عدتها بيوم واحد، مشيرة إلى أنه كان لديه مشكلات نفسية وجسدية، وأن والدتها قامت بزيارتها صباحية يوم زواجها ووجدتها بنفس تسريحة شعرها.

وأضافت أنها كانت تفعل مع زوجها مثلما كان يفعل الممثل أميتاب باتشان في أفلامه، فكانت تقف على الطاولة وتقوم بضربه، حيث قالت نصًا: “من كتر غيظي كنت بعمل كده”.

صفوة: زوجي الثالث خدعني

وتطرقت الراقصة صفوة للحديث عن زوجها الثالث، موضحة أنه كان مدير أعمالها، واستمر زواجها منه لمدة 18 سنة، ولكنه خدعها، حيث اكتشفت بعد زواجها من طوال تلك الفترة أنه استولى على أموالها، وأصبحت مديونة ولديها قضية تهرب ضريبي.

واستطردت أنها وجدت نفسها في الحجز وسط 11 رجل، وأن زوجها كان يدعي عليها تضامنه معها، ويوهمها أن المحاسب هو من نصب عليها.