انت الان تتابع خبر نجمات عرب في افتتاح كأس العالم.. شوف موقف نجمتك المفضلة والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- مع بدء العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2022 المُقرر إقامتها في نوفمبر المُقبل في دولة قطر؛ أعلنت عدة نجمات عرب استعدادهن للمشاركة في المونديال بتقديم فقرات غنائية واستعراضية.

وأولى النجمات العرب التي أعلنت مشاركتها في هذه البطولة كانت الفنانة بلقيس فتحي، والتي نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة لها من إحدى حفلاتها، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “عاجل وبشكل رسمي ..بلقيس نجمة مونديال قطر2022”.

كما تشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس في تقديم حفل افتتاح مونديال 2022، حيث صرحت خلال مقابلة لها مع قناة ” سكاي نيوز”، بأنها ستكون مشاركة في كأس العالم بقطر 2022، وستختار من بين عدة أعمال فنية، لتقديم واحد منها في البطولة.

والنجمة الثالثة المقرر مشاركتها في مونديال قطر 2022 هي الفنانة رحمة رياض، والتي صرحت خلال لقاء لها ببرنامج ” et بالعربي” أنها تحضر لأغنية جديدة تشارك بها في البطولة المُنتظرة، معربة عن سعادتها بالتواجد في مثل هذه البطولة.

شكوك حول مشاركة نانسي عجرم في كأس العالم 2022

وقد انتشرت عدة أنباء تفيد بمشاركة المغنية اللبنانية نانسي عجرم في حفلات كأس العالم 2022 في قطر، ولكن لم يتم تأكيد أو نفي تلك الأنباء.