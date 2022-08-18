انت الان تتابع خبر فيديو ريماس منصور سكسكيوزمي يثير الجدل على تيك توك والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- أثارت الفنانة اليمنية ريماس منصور، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها الأخير.

حيث نشرت “ريماس” من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تردد كلمات أغنية شعبية، بينما شغلت الأغنية في الخلفية وتقول: “إلى حبيبي المستقبلي… سكسكيوزمي من الجميع… لأنه أنا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو… ما عندي… تجي… تجي نتزوج بـالسر… تجي ناخد بيت بعيد”.

وقد تباينت ردود أفعال متابعي ريماس منصور، فهناك من تجاوب مع مقطع الفيديو واعتبره نوعًا من المزاح، وهناك من انتقدها بشدة، حيث أعتبرها تقدم محتوى غير مفيد.

https://www.tiktok.com/tag/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1

أخر أعمال ريماس منصور

يُذكر أن ريماس منصور شاركت في بطولة مسلسين عُرضا في سباق رمضان 2022، الأول هو الموسم العاشر من مسلسل ” شباب البومب”، والذي شاركها بطولته كلًا من علي المدفع، شفيقة يوسف، فيصل العيسى، عبد العزيز الفريحي، فايز شودري، محمد الحربي، وهو من تأليف محمد الفهادي وعبد الله الوليدي وإخراج سمير عارف.

أما المسلسل الثاني فهو “العاصوف 3″، والذي شاركت بطولته مع ريم عبد الله، عبد الإله السناني، ناصر القصبي، وهو من تأليف عبد الرحمن الوابلي وناصر العزاز وإخراج المثنى صبح.