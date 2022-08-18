ليت الشباب يعود.. فيفي عبده تحن لذكرياتها بصورة

انت الان تتابع خبر ليت الشباب يعود.. فيفي عبده تحن لذكرياتها بصورةوالان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة استعادت من خلالها ذكريات شبابها.

حيث نشرت “فيفي” من خلال خاصية ستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة قديمة ظهرت فيها وهي مرتدية فستان أبيض بأكمام طويلة، واعتمدت مكياج صارخ.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أثارت الجدل منذ عدة أيام، وذلك بعد ظهورها على شاطئ البحر مرتدية إسدال الصلاة، حيث انتقدها البعض لارتداءها ملابس الصلاة على الشاطئ، وهو المكان الذي لا يليق بهذا الزي، ثم عادت بنشر صورة أخرى لها وهي ترتدي فستان ذهبي ضيق، وتقف أمام شاطئ البحر.

أخر أعمال فيفي عبده

يُذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت قد قدمت مسلسل “شغل في العالي” وهو أحدث أعمالها الفنية، والذي شاركت من خلاله في سباق رمضان 2022، وذلك بعد غياب عامين عن الشاشة الصغيرة.

مسلسل “شغل في العالي” بطولة شيرين رضا، بسمة داوود، توني ماهر، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.