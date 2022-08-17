اضرار سيول الأمطار تطال قصر غمدان التاريخي

اضرار سيول الأمطار تطال قصر غمدان التاريخياطلع رئيس الهيئة العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف عُباد بن علي الهيال ومعه فريق أثري على الأضرار التي تعرض لها قصر السلاح " قصر غمدان" بمدينة صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة.

واستمع الزائرون من المعنيين إلى شرح عن الأضرار بقصر غمدان ومكوناته في ظل استمرار الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار أجزاء من السور، ما يمثل خطراً على المنازل المجاورة للقصر.

كما اطلعوا على الأضرار التي لحقت بالمكونات الأثرية لقصر غمدان وما وصل إليه من حالة تستدعي تكامل الجهود لتلافي ذلك، خاصة وأنها كانت هدفاً لقصف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خلال السنوات الماضية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد رئيس هيئة الآثار والمخطوطات والمتاحف، أهمية مساهمة الجهات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال في إنقاذ هذا المعلم الأثري والتاريخي ومكوناته ومرافقه المعمارية القديمة، وأبرزها المسجدان اللذان ما يزالا قائمين رغم ما لحق بهما من أضرار بالإضافة إلى السور والمدخل والنوب.

وأشار إلى أهمية مساهمة المنظمات الدولية والمحلية في إنقاذ التراث الثقافي اليمني.

