تعرف على الفنانات المشاركات في مونديال كأس العالم قطر 2022

الرياض - محمد الاطلسي -

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ظل استعداد منتخبات البلدان التي سوف تشارك في مونديال كأس العالم المقام في دولة قطر والمقرر انطلاقها بعد أشهر، أعلن عدد من الفنانات عن مشاركتهن في المونديال، من خلال تقديم فقرات غنائية وأخرى استعراضية في حفل افتتاح البطولة المفضلة لدى الكثيرين. ميريام فارس. تعتبر الفنانة ميريام فارس من أوائل الفنانات اللاتي أعلن عن مشاركتهن في تقديم حفل مونديال كأس العالم، حيث أعلنت من خلال مقابلة لها مع قناة " سكاي نيوز" على أنها ستكون حاضرة في كأس العالم 2022 في قطر، مشيرة إلى أنها تقوم بالتحضير مع الفيفا لأكثر من عمل فني سيتم اختيار واحد منها لإصدارها في كأس العالم. على جانب آخر، احتفلت بتخطي أغنيتها "هذا الحلو" المائة مليون مشاهدة. ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهرت من خلاله وهي تؤدي الأغنية في عدد من حفلاتها الشهيرة وظهرت رقم "100 مليون" على شاشة الفيديو. وقالت ميريام فارس في تعليقها على الفيديو: "اليوم تخطينا ال ١٠٠ مليون مشاهد لأغنية "هذا الحلو" بفضل دعمكم وحبكم للأعمال يللي عم قدمها.. بحبكم كتير". بلقيس. ومن بين نجمات الوطن العربي المشاركات في المونديال، هي الفنانة بلقيس ، والتي أعلنت بشكل صريح عبر حسابها على " تويتر" مشاركتها في المونديال، لتسدل الستار حول الأخبار والأقاويل التي ترددت حول رفضها أو تواجدها في هذا الحدث الرياضي الهام . ونشرت صورة لها من إحدى الحفلات الغنائية التي قدمتها مؤخراً، عبر حسابها على " تويتر"، وأرفقت بها تغريدة.. قالت من خلالها " عاجل وبشكل رسمي ..بلقيس نجمة مونديال قطر 2022". وأحيت الفنانة بلقيس، خلال الأيام الماضية حفلاً غنائياً ضخماً ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض وشهد الحفل تواجداً جماهيرياً من محبي بلقيس الذين تفاعلوا مع أغانيها التي قدمتها. يذكر أن آخر أعمال بلقيس الغنائية "أهل العشق" التي شاركت الغناء فيها مع الفنان كاظم الساهر ، بجانب إصدارها أغنية باللهجة المصرية وحملت اسم"ونتدلع" في بداية موسم الصيف وحققت نجاحاً كبيراً. رحمة رياض. الفنانة رحمة رياض هي الأخرى تقوم بالتحضير لأغنية جديدة للمشاركة بها في مونديال كأس العالم بقطر، وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك رحمة فيها بحدث رياضي، فقامت بإحياء حفل النسخة العاشرة من كأس العرب بأغنية "الكوكب". وأعربت الفنانة رحمة رياض عن سعادتها بالتواجد في مونديال كأس العالم بقطر، قائلة خلال لقاء لها ببرنامج " et بالعربي"، البعض قد يقول محظوظة وإذا هذا كان حظ الحمد لله ولكن صدقوني الاجتهاد والتعب والشغل يجيب نتيجة وأنا تعبت جداً". ولم تكشف رحمة عن أية تفاصيل تتعلق بالأغنية وكلماتها وألحانها. وكانت رحمة رياض قد أحيت حفلا مميزاً على هامش فعاليات مهرجان قرطاج في دورته السادسة والخمسين والتي انتهت فعاليتها خلال الأيام الماضية. وكانت رحمة رياض قد طرحت مؤخراً اغنيتها الجديدة "اصعد للكمر" وهي من كلمات حيدر الأسير وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وتحظى الأغنية بنجاح كبير حيث حققت أكثر من ثلاثة عشر مليون مشاهدة لغاية الآن رغم مرور أقل من شهر على طرحها.