لن تصدق كم بلغت إيرادات الأرباح التي حققها فيلم براد بيت الجديد خلال 10 أيام

الرياض - محمد الاطلسي -

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�كن فيلم الممثل العالمي براد بيت الجديد Bullet Train من تحقيق إيرادات وصلت إلى 77 مليوناً و347 ألف دولار في دور العرض حول العالم، خلال 10 أيام فقط من طرحه في 5 أغسطس الجاري. وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train ما بين 44 مليوناً و947 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و32 مليوناً و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم. فيلم Bullet Train. يدور فيلم Bullet Train -الذي يندرج تحت إطار أفلام الحركة والإثارة- حول خمسة قتلة يجدون أنفسهم في قطار سريع الحركة من طوكيو إلى موريوكا- فقط لإدراك أن مهامهم ليست غير مرتبطة ببعضهم البعض. ويلعب براد بيت في الفيلم دور قاتل غير محظوظ، يصمم على أداء وظيفته بعد خروج عدد كبير من منافسيه من المهنة. إلا أن القدر يضعه -خلال مهمته الأخيرة- في مسار تصادمي مع قتلة من بلدانٍ مختلفة؛ ليتصارعوا فيما بينهم على متن أسرع قطار في العالم، في رحلة من دون توقف عبر اليابان الحديثة. Bullet Train المأخوذ عن الرواية اليابانية MARIABEETLE للكاتب كوتارو إيساكا، انطلق في دور العرض السينمائي في 3 أغسطس/ آب في المملكة المتحدة وفي 5 أغسطس/ آب في الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن براد بيت ونجوم الفيلم قاموا بجولة واسعة في أنحاء أوروبا، من أجل الترويج للفيلم الجديد، حيث تنقلوا بين برلين والعاصمة الفرنسية باريس، وانتقلوا من بعدها إلى لندن. وانضم في الجولة إلى براد بيت أبطال الفيلم: جوي كينغ، زازي بيتز، آرون تايلور جونسون، وبريان تايري هنري، بالإضافة إلى المخرج ديفيد ليتش وزوجته كيلي ماكورميك، التي كانت أحد منتجي الفيلم. كما تشارك بيت في بطولة الفيلم النجمة ساندرا بولوك، التي غابت عن العروض الافتتاحية للفيلم.