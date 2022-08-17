انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رد فعل محمد عبده بعد سقوط مصور على المسرح.. مدهش والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أبهر المطرب محمد عبده، جمهوره في إحدى حفلاته، بعد رد الفعل الذي ظهر منه عقب سقوط مصور على خشبة المسرح.

فخلال الحفل، وأثناء التقاط المصور صورًا للفنان محمد عبده؛ سقط على المسرح، فما كان من فنان العرب إلا بالتصفيق للمصور، تشجيعًا له على استكمال عمله.

واستعاد المصور توازنه في وقت قصير للغاية، واستمر في متابعة عمله في التقاط الصور، بينما استمر محمد عبده في تقديم أغانيه على المسرح.

آراء الجمهور على رد فعل محمد عبده

وقد اختلفت آراء الجمهور حول رد فعل محمد عبده، فمنهم من رأى أن تصفيقه للمصور كان تشجيعًا له وإبداء التضامن معه، ولرفع الحرج عنه، بينما رأى البعض الآخر أنه كان يجب على “عبده” أن يساعد المصور على النهوض مرة أخرى، ولا يكتفي بالتصفيق له.

وتألق المطرب السعودي خلال الحفل الذي أُقيم في مسرح “غريت روم” بفندق جروفنز هاوس بارك لاين بلندن، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانية أبرزها “ولا تردين الرسائل”، ” يوم أقبلت”، ” لقياك عندي عيد”، “في عيني اليمنى”.