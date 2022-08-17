نعيمة فتاة ميلودي تحترف الرقص الشرقي بعد وفاة توأمها

انت الان تتابع خبر نعيمة فتاة ميلودي تحترف الرقص الشرقي بعد وفاة توأمهاوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- اتجهت نعيمة فتاة ميلودي، أو “نجلا” حسبما عُرفت في بداياتها، إلى احتراف الرقص الشرقي، وذلك بعد وفاة شقيقتها التوأم نورلين في حادث.

وبعد أن كانت “نجلا” من الأسماء الشهيرة في قناة ميلودي؛ أصبحت الآن من الأسماء الشهيرة في عالم الرقص الشرقي، وتُعرف حاليًا باسم “نعيمة”.

وكانت بداية عمل “نعيمة” بعد احترافها الرقص الشرقي في الملاهي الليلية، وخلال عامين، أصبحت تقدم فقراتها في الحفلات الخاصة في القاهرة والساحل الشمالي، واقترن اسمها على الأفيشات بأسماء المطربين الشعبيين المشهورين مثل عبد الباسط حمودة، عصام صاصا، محمود الليثي.

وحرصت “نعيمة” على تحقيق انتشار أوسع، لذلك أنشأت حسابًا خاصًا بها على موقع “إنستجرام” لعرض أحدث صورها ومنشوراتها، وللتفاعل مع متابعيها.

نعيمة فتاة ميلودي عن وفاة شقيقتها: توفيت توأم روحي

وكانت “نجلا” قد أعلنت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة شقيقتها التوأم قائلة: “توفيت أختى الغالية وتوأم روحى وعمرى ونصى التانى.. سبتينى لوحدى ليه يا نور إنتى النهارده عروسة الجنة”.