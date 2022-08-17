انت الان تتابع خبر شفايف إليسا تثير الجدل بين جمهورها.. عملت فيهم إيه تاني! والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تصدرت المطربة اللبنانية إليسا، تريند محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير والذي سبب صدمة لعدد كبير من جمهورها.

حيث انتشرت عدة صور للمطربة اللبنانية على هامش حفلها الأخير في إسطنبول، حيث كانت تُجري حوارًا تليفزيونيًا عبر قناة “سكاي نيوز”، وظهرت “إليسا” في الصور وهي بشفاة منتفخة، وبتغير كبير في ملامحها.

وقد رجح الكثير من الجمهور أن “إليسا” قامت بإجراء عمليات تجميل أخرى في وجهها، أدت إلى تغير ملامحه بهذا الشكل.

أحدث أعمال إليسا

يُذكر أن أغنية “أنا وبس” هي أحدث أعمال المطربة اللبنانية إليسا، والتي قامت بطرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وأخرج الكليب المخرجة إنجي الجمال.

وقد شهد الحفل الذي أحيته “إليسا” يوم السبت الماضي في مدينة إسطنبول التركية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدمت “إليسا” من خلاله باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، ومنها أغنية “زهرة من الياسمين”.