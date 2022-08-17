رسالة جريئة من الحمام.. بريانكا شوبرا تعلن عن مفاجأة لجمهورها

انت الان تتابع خبر رسالة جريئة من الحمام.. بريانكا شوبرا تعلن عن مفاجأة لجمهورهاوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أثارت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، حالة من الجدل، بعد أحدث ظهور لها، حيث وجهت رسالة غامضة لجمهورها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت “بريانكا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقف أمام مرآة مكسوة بالبخار، وكتبت عليها بإصبعها التاريخ التالي: “26 – 8 -22″، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “مرآتي يا مرآتي”.

وقد آثار هذا الفيديو حيرة متابعي بريانكا شوبرا في جميع أنحاء العالم، ومنهم من رجح بأنها تنوي الإعلان عن عمل فني جديد في هذا التاريخ.

https://www.instagram.com/priyankachopra/?utm_source=ig_embed&ig_rid=57891735-a4e5-47cd-a320-b32d6ba21967

بريانكا شوبرا تصفع رجلًا لهذا السبب

يُذكر أن النجمة العالمية بريانكا شوبرا، قامت بصفع رجلًا أمسك بيدها لرغبته في التقاط صورة تذكارية معها، وذكرت الممثلة الهندية أنها صفعت الرجل لأنه أمسك بذراعها، وهي لا تحب أن يلمسها أحد، ولذلك لم تشعر بنفسها إلا وهي ممسكة بياقته وتصفعه.