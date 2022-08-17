انت الان تتابع خبر دعواتكم.. وعكة صحية مفاجئة لابنة عبد المنعم إبراهيم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تعرضت سمية ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، لوعكة صحية مفاجئة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى هذه اللحظة.

حيث نشر الحساب الرسمي لجمعية أبناء فناني مصر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة جمعت ابنة الراحل عبد المنعم إبراهيم، مع اثنتين من بنات فنانين راحلين، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: ” أسرة جمعية أبناء فناني مصر تتمني الشفاء العاجل لأختنا وحبيبتنا السيدة المحترمة / سمية عبد المنعم إبراهيم”.

وأوضحت الجمعية أسماء من في الصورة وهن: “من اليمين سمية عبد المنعم إبراهيم، إيمان محمد شوقي، ميرت عمر الحريري”.

ابنة عبد المنعم إبراهيم تتحدث عن والدها الراحل

وكانت سمية عبد المنعم إبراهيم، قد صرحت في أحد اللقاءات التليفزيونية عن عادات والدها الفنان الراحل، مشيرة إلى أنه كان يقدس بيت العائلة، ويحرص على مقابلة أصدقاءه خارجه وليس فيه لأنه رآه ليس مخصصًا للزيارات، موضحة أنه كان يهوى القراءة وعزف البيانو، ولم يكن يحب مرافقة أحد له خلال التصوير.

ونفت ابنة عبد المنعم إبراهيم ما قيل عن أن والدها توفي قهرًا على نجله، موضحة أنه توفي عام 1987، بينما توفي شقيقها عام 1998.