بيت ديفيدسون يختتم تصوير فيلمه Wizards

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:30 مساءً - انتهى بيت ديفيدسون من تصوير فيلمه Wizards بعد انفصاله عن كيم كارداشيان في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد 9 أشهر من الحب والتواجد بشكل متواصل بجوار بعضهما.

يختتم بيت ديفيدسون تصوير فيلمه الكوميدي الجديد Wizards في أستراليا، بعد التواجد هناك لمدة 5 أسابيع للتصوير مع زملائه بما فيهم أولاندو بلوم.

يعود طاقم فيلم Wizards إلى منازلهم بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على العمل الذي تأجل من قبل بسبب جائحة كورونا.

انتهت علاقة بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان بداية شهر أغسطس الجاري، وبعد شهر تقريبا من قضائهما إجازة رومانسية، وقال مصدر مقرب إن انفصالهما كان وديا بعدما قضا سويا وقتا رائعا.

وكانت المسافات الطويلة بسبب العمل، والأولويات المختلفة سبب انتهاء علاقة كيم كادراشيان وبيت ديفيدسون، بعدما تلاقى سويا في أكتوبر الماضي بعد مشاركة نجمة تلفزيون الواقع في برنامج ساترداي نايت لايف.

وقالت كيم كارداشيان في برنامجها التلفزيوني The Kardashians إنها حين قبلت بيت ديفيدسون في برنامج ساترداي نايت لايف، شعرت بالحيوية ورغبت في خوض هذه العلاقة المختلفة.