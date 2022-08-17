انت الان تتابع خبر علاقتي بزوجتي هندسية.. كيف علق الفنان إسماعيل تمر على تعرض الفنانة ميادة الحناوي للتنمر(فيديو)والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أوضح الفنان إسماعيل تمر ، بأن علاقة روحانية تربطه بزوجته ، مشيرًا أنه يسعى دائماً ، لتقديم الأفضل لها لتكون سعيدة في حياتها

وخلال حديث خاص لـ"فوشيا" قال : "زوجتي عقلها كبير ومتفهمة، ما عندها مشكلة يشاركني البنات في الأدوار التمثيلية كونها تعرف جيدا أن التمثيل هو حلمي".

وأشار أنه لا ينزعج من محاولات البعض لمعرفة معلومات خاصة عن زوجته، شرط ألا يتم التطفل على حياته الخاصة والدخول في تفاصيل علاقته بعائلته، معلقا بالقول: "لدي الحرية في نشر صور زوجتي على وسائل التواصل الاجتماعي أو عدمه"

وعن التواجد الدائم للنجوم مع زوجاتهم في" السوشيال ميديا" تابع : "الإظهار الزايد للحب يدل أنه ليس هناك حب"

في سياق آخر ، علق على التنمر الذي تتعرض الفنانة ميادة الحناوي هذه الفترة ، إذ اعتبر أن عليها تقبل الكوكب الذي نعيش فيه؛ كون السوشال ميديا باتت مباحة للجميع.

وأختتم

: "حتى لو خضعت لعمليات تجميلية فهذا الأمر يخصها وحدها"