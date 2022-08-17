انت الان تتابع خبر سيرين عبد النور توقع نفسها في ورطه كبيره لأول مرة في حياتها في جريمة قتل غامضة.. تطارد مجرمين وتلاحقهم بالسلاح والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- سيرين عبد النور شوقت جمهورها لأحدث أعمالها الدرامية "العين بالعين" بعد ظهورها بالبرومو الأول للعمل بشكل مختلف عن السابق، فلم تظهر كإمرأة رومانسية يتقاتل على الفوز بحبها الرجال، انما بدت بمظهر مغاير كلياً حيث هي من كانت تلاحق الرجال، لكن ليس الفوز بحبهم، انما لمطادرة المجرمين في جريمة قاتل غامضة، تجعلها تتورط فيها، وفق المشاهد الأولية للعمل، فماذا تضمن البرومو ايضا، وما هي تفاصيل هذا العمل المرتقب وموعده؟ إليكم التفاصيل.

النجمة سيرين عبد النور بدت في البرومو الأول التشويقي لمسلسل "العين بالعين" وهي تطارد مجرمين وتلاحقهم بالسلاح، كذلك تترصدهم بالكاميرا حيث يبدو بأن مهمتها ستكون صحافية استقصائية.

وتقول سيرين عبد النور عن شخصيتها بمسلسل "العين بالعين" في تقرير الـ "ايه تي بالعربي"، أن شخصيتها بالعمل محيرة جدًا، وذلك لأن الشخصية كانت بها مشاعر مختلطة وكثيرة بين القوة والضعف ولا تستسلم وفي نفس الوقت هناك انهيارات تتعرض لها كأنها تتعرض لموقف تري فيه جريمة قتل أمامها وتُلاحق من المجرمين ومن الشرطة ايضا.

كما ألمحت بأنه هناك سيكون هناك قصة حب تجمعها برامي عياش، بطل العمل، لكن المشاهد الطاغية على العمل ستكون لقطات الأكشن.

وتفاعل الجمهور مع البرومو الأول للعمل معتبرين بأن سيرين عبد النور بدأت بنقلة نوعية في أدوارها بعيدا عن الرومانسية رغم مشاهدة الجمهور لها بدور صحافية في أحد اجزاء مسلسل "الهيبة" مع النجم السوري تيم حسن، لكن دورها كان حينها يسيطر عليه المشاهد الرومانسية مع "جبل الشيخ جبل".

من جهته، أكد رامي عياش بأن شخصيتة في مسلسل "العين بالعين" تشبه كثيرا شخصيته الحقيقية، واصفا بأن توليفة العمل رائعة، وبأن السيناريو مكتوب بشكل جميل جدا، كذلك أشاد بتعاونه لأول مرة مع النجمة سيرين عبد النور، وأمل بأن يتكرر هذا التعاون في فترات مقبلة.

مسلسل "العين بالعين" سيتم عرضه على منصة "شاهد vip" يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، وهو مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق بأجواء بوليسية.

مسلسل "العين بالعين" من تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم وبطولة رامي عياش، سيرين عبد النور، بديع أبو شقرا وطوني عيسى.

وكان آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "دور العمر" شاركها في بطولته عادل كرم وفؤاد يمين ونوال كامل وسعيد سرحان، تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، فيما آخر أعمال رامي عياش كانت أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين".

سيرين عبد النور كانت قد احتفلت في نهاية شهر يوليو بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد "العين بالعين"، واحتفلت مع رامي عياش بهذه المناسبة بطريقة مميزة، وتبادلا الغناء في الكواليس وبموقع التصوير.

سيرين عبد النور كانت قد احتفلت في نهاية شهر يوليو بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد "العين بالعين"، واحتفلت مع رامي عياش بهذه المناسبة بطريقة مميزة، وتبادلا الغناء في الكواليس وبموقع التصوير.