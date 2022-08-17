انت الان تتابع خبر تزوج 3 مرات وأصيب بهذا المرض النادر الذي استعصى على الأطباء علاجه حتى سموه والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزي، الذي قدم العديد من الأغاني التي متعلقة بآذان الجمهور حتى الآن، وقد تزوج الفنان محمد فوزي عدة مرات وأصيب بمرض نادر في أواخر أيامه، وفي التقرير التالي نرصد لكم من هم 3 زيجات وتفاصيل مرضه. محمد فوزي وزيجاته الثلاثة تزوج الفنان محمد فوزي عدة مرات، أولهم عام 1943 من إمرأة تدعى هداية وأنجب منها ثلاثة أولاد، وهم: سمير ومنير ونبيل، ثم تطلقا عام 1952، وفي نفس العام تزوج من الفنانة مديحة يسري وأنجب منها إبنة عمرو ثم انفصلا، وثم تزوج من سيدة تدعى "كريمة" وأنجب منها إبنته الوحيدة إيمان، ويقال أنه طلب الزواج من الفنانة شادية حينما كانت في بداية مشوارها السينمائي ولكن رفض والدها بسبب فارق السن بينهما. أهم أعمال الفنان محمد فوزي نجح الفنان محمد فوزي على مستوى التلحين والتمثيل والغناء سويًا، حيث قدم العديد من الألحان لكثير من الأفلام، مثل: فيلم "تمر حنه"، "حبيب حياتي"، "سوق السلاح"، "الساحرة الصغيرة"، "يوم الحساب"، "إسماعيل ياسين في السجن".

وفاة محمد فوزي توفى الفنان محمد فوزي يوم 20 أكتوبر 1966، بعد ساعات من كتابته لهذه الرسالة بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز ال 48 عامًا