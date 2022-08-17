اليوم.. هشام عباس يفتتج أول أيام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:33 مساءً - يفتتح اليوم الأربعاء النجم هشام عباس أولى أيام مهرجان القلعة في دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء وتتواصل لأول مرة على مدار أسبوعين متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم هشام باقة متنوعة من أغانيه

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كلاً من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن).