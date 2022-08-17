ننشر تفاصيل عقوبة محمد فؤاد من نقابة الموسيقيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:33 مساءً - على الرغم من كونه أحد كبار المطربين في مصر، إلا أن محمد فؤاد وقع في خطأ كبير خلال حفلته بالساحل الشمالي التي أقيمت منذ أيام وشهدت بعض المناوشات كان طرفا فيها مغنى المهرجانات حمو بيكا، وخالف محمد فؤاد قرارات نقابة الموسيقيين.

وكشف الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، عن اتخاذ قرار بشأن تغريم الفنان محمد فؤاد بعد إثبات غنائه باستخدام الفلاشة في إحدى الحفلات مؤخرا.

وأكد سكرتير نقابة الموسيقيين، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن محمد فؤاد خالف قرار النقابة المتخذ منذ حوالي عام بمنع الغناء بدون فرقة.

وقد صرح أحمد رمضان بأنه تم تغريمه بمبلغ قدره ٢٠ ألف جنيه بسبب غنائه باستخدام فلاشه وعدم الاستعانة بالفرقة الموسيقية.

فؤاد ظهر قبل سنوات في أحد البرامج التلفزيونية، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والتي قالت أثناء تقديمه: “بيفرد عضلاته وفي الآخر فشنك”، وأضافت: “مصارع دموعه هي أقوى عضلاته، بكى على الرئيس مبارك وغنى لشباب الثورة”.

وخلال الحلقة التي أعيد عرضها مؤخرا، اعترف محمد فؤاد أنه بكى على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحاول تبرير هجومه على منتخب الجزائر بعد مباراة منتخب مصر في السودان بتصفيات كأس العالم 2010.

أحيا الفنان محمد فؤاد حفلا داخل أحد أماكن السهر بمنطقة الساحل الشمالي، بداية شهر أغسطس الحالي، وفور صعود فؤاد على المسرح فوجئ بمعجبة تدعوه للاحتفال بعيد ميلادها على المسرح، ولبى فؤاد طلبها وقام بغناء “happy birthday” وسط فرحة كبيرة من هذه المعجبة التى ظلت تتراقص فرحًا بتلبية فؤاد لطلبها.