أنجلينا جولي تتهم زوجها السابق براد بيت بالاعتداء عليها على متن طائرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:32 مساءً - كشف أنجلينا جولي عن تعرضها للاعتداء من زوجها السابق براد بيت على متن طائرة خاصة.

وقالت أنجلينا جولي في الدعوى القضائية زاعمة أنها تعرضت للاعتداء من قبل زوجها السابق على متن طائرة خاصة عام 2016، لفظيا وجسديا وكان أطفالها على متن هذه الطائرة.

وتوضح أنجلينا جولي أن براد بيت أمسك بكتفيها وصرخ بكلمات جارحة أنها أسوء شخص في العائلة كما حدثت مشادة جسدية بينهما مما تسبب في إصابتها بجروح على مرفقها، وكان والد أطفالها أنذاك يشرب الكحوليات كثيرا وسكب عليها بعض منها.

ونفى فريق براد بيت جميع الإتهامات المنسوبة له من قبل أنجلينا جولي، فيما لن يوجه القضاء الأمريكي أية اتهامات جنائية ضد نجم هوليود، ما تسبب في رفع والدة أبنائه دعوة مجهولة ضد قانون حرية المعلومات ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتتمكن من الحصول على وثائق تفيدها في التحقيق ضد زوجها السابق.

ففي عام 2016 تم الكشف عن أن براد بيت قيد التحقيق بتهمة إساءة معاملة أطفاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد واقعة معينة حدثت على متن طائرته الخاصة، وزعمت أنجلينا أنذاك أنه اعتدى بالضرب كثيرا على ابنه مادوكس، خاصة بعدما تدخل في الخلاف بين والديه حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما.

وأكد فريق براد بيت القانوني على أن الأمر لم يصل إلى مستوى الإساءة الجسدية ولم يجرح ابنه ولم يتعرض أي شخص لأذى في هذا الموقف، وبعد فترة وجيزة من هذه القصة انفصل الزوجان المشهوران وتوقف براد بيت عن شرب وإدمان الكحول ولم توجه له أية اتهامات في هذا الشأن.