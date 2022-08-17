انت الان تتابع خبر انا بعدك بلا معنى ...الفنان السعودي عايض يوسف يرد برد صادم وغير متوقع بعد تسريب أغنيته الجديدة على مواقع السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- استاء الفنان السعودي "عايض يوسف" من عملية تسريب أغنيته الجديدة ، بعد أن تفاجأ بتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع.

وقال الفنان السعودي عبر مقطع فيديو : "موضوع التسريب ليس لي علاقة فيه، وما حصل حصل، ولكني عانيت وتأثرت عند تسريبها، فالعمل على الأغنية كان طويلا وامتد إلى 3 سنوات، ولم أكن أتمنى أن يحصل هكذا وبهذه الطريقة".

وتابع: "ما أتعبني أكثر هو كثرة الرسائل التي تصلني حول الإشادة بالأغنية، وأتمنى من يملك الأغنية ألا يتداولها وأن يحتفظ بها حتى صدور الأغنية بشكل رسمي".

وبشأن عدم تعليقه بعد التسريب ، قال: "لم أتكلم لأن الكلام متعب أكثر من التفكير؛ ولذلك ابتعدت عن مواقع التواصل"، لافتا إلى أن موعد نزول الألبوم سيصدر بعد شهر.

وأحدثت تصريحات الفنان السعودي ، موجة جدل وردود فعل واسعة بين الجمهور، فمنهم من تضامن معه، وآخرون اعتبروا هذا التسريب والأصداء التي حصلت ربما تكون منفعة لصالح نجاح الأغنية ، بحسب موقع فوشيا.