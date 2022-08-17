من على سرير النوم – شاهد منة فضالي تلهب قلوب العاشقين بالبجامة الشوت

انت الان تتابع خبر من على سرير النوم – شاهد منة فضالي تلهب قلوب العاشقين بالبجامة الشوتوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها في دولة الأمارات العربية المتحدة، وهي على السرير مرتدية بجامة نوم شوف مكشوفة من منطقة الأفخاذ مع وضع قبعة على شعرها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار إثار اعجاب كافة جمهورها، معلقة : صباح الخيروحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الصورة مثل :شوف ازاى جميله وانتى كدا رايقه سيبى ضحكتك عليكى عليكى والله لايقه – صباح الورد والياسمين ياحبي ليك وحشه