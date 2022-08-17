اتفرج – فيفي عبده دلعت الشباب بوصلة رقص مش على البال

انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده دلعت الشباب بوصلة رقص مش على البالوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد قام أحد معجبيها بنشره لها معلقاً عليه أيو يا فوفا، وذلك عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو وهي تقوم بالرقص بطريقة مثيرة مرتدية شفافة ومكشوفة من منطقة الصدر أثناء قضاء إجازتها الصيفية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وكان هذا الفيديو من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها الصيفية صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها انبتها.