انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الراقصة صفوة تفجر مفاجأة اكتشفتها يوم الصباحية: زوجي مجرد صورة والان مع التفاصيل

أول مهنة للراقصة صفوة قبل الفن

الراقصة صفوة تفجر مفاجأة اكتشفتها يوم الصباحية في زوجها

رياض-احمد صلاح- تسببت الراقصة صفوة في إثارة حالة من الجدل الكبير بسبب تصريحاتها الجريئة عن أحد أزواجها الذين تزوجتهم وهو بالتحديد الزوج الثاني، وكان يكبرها سناً، وهذا أثناء حلولها كضيفة في أحد البرامج التليفزيونية.وتحدثت صفوة قائلة “كنت أعمل سكرتيرة في إحدى الشركات المعروفة في محافظة الإسماعيلية، وكان هناك أحد العملاء لدينا يعمل محاسب علم أنني اطلقت مؤخرًا، وكان ميسور الحال لأنه عمل لمدة 14 عاماً في الكويت”

وقالت صفوة “بدون ما فكر وبدون ما أحبه اتجوزته وعملي فرح أسطوري وشقة فظيعة وكل حاجة فوق الخيال واتجوزني بعد آخر يوم في العِدة، وأخدني الإسكندرية نزورها وقعدنا في نادي ليلي وعجبتني من هنا الأجواء دي وخدت البدلة من الراقصة، وقعدت ألح عليه أشتغل راقصة وأدخل المجال الفني”.

وفجرت المفاجأة قائلة “هو كان أكبر مني بكتير، وكان عنده مشاكل نفسية وبيهيس شويه ومشاكل جسدية، وزوجي كان مجرد صورة، واتفاجئت بالموضوع ده ليلة الصباحية، وقولت لأهلي عنده شبه إعاقة، وهو بقى حاسس بضعف ديمًا”.