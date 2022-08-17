انت الان تتابع خبر عاجل.. ما هو مرض إيهاب توفيق؟.. أعراضه خطيرة وطلب الدعاء من محبيه والان مع التفاصيل

ما هو مرض إيهاب توفيق؟

رياض-احمد صلاح- انتشر سؤال بين الكثير من الأشخاص هو ما هو مرض إيهاب توفيق؟، وذلك بعدمت اعلن عن أنه خضع إلى الكثير من التحاليل لمعرفة المرض المصاب به، وطلب من جمهوره ومحبيه يدعوا له بالشفاء العاجل.

وكشف الفنان إيهاب توفيق أنه مصاب بحصوات في الكلي، ويقوم بإجراء الكثير من التحاليل والأشعة للإطمئنان على حالته الصحية والحصول على العلاج اللازم لحالته الصحية، وطلب من جميع متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وقال احد الأطباء أن حصوات الكلي هي رواسب صلبة تتكون من المعادن والأملاح التي تتكون في الكليتين.

اعراض خطيرة لحصوات الكلي