انت الان تتابع خبر عاجل.. ما هو مرض إيهاب توفيق؟.. أعراضه خطيرة وطلب الدعاء من محبيه والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- انتشر سؤال بين الكثير من الأشخاص هو ما هو مرض إيهاب توفيق؟، وذلك بعدمت اعلن عن أنه خضع إلى الكثير من التحاليل لمعرفة المرض المصاب به، وطلب من جمهوره ومحبيه يدعوا له بالشفاء العاجل.
ما هو مرض إيهاب توفيق؟
وكشف الفنان إيهاب توفيق أنه مصاب بحصوات في الكلي، ويقوم بإجراء الكثير من التحاليل والأشعة للإطمئنان على حالته الصحية والحصول على العلاج اللازم لحالته الصحية، وطلب من جميع متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وقال احد الأطباء أن حصوات الكلي هي رواسب صلبة تتكون من المعادن والأملاح التي تتكون في الكليتين.
اعراض خطيرة لحصوات الكلي
- ألم شديد في الجنب والظهر وتحت الضلوع.
- انتشار ألم أسفل البطن والفخذ.
- الآلام الشديدة التي تأتي على هيئة موجات ويتقلب بسبب شدته.
- يؤدي إلى ألم أو حرقان أثناء التبول.
- يكون البول وردي أو أحمر أو بني.
- البول يكون عكر ورائحته كريهة.
- يصاب المريض بالغثيان والحمي والقشعريرة.