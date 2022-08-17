مروة محمد تثير الجدل و تفاجئ الجمهور بإطلالة تحولت فيها نسخة من بدور البراهيم

انت الان تتابع خبر مروة محمد تثير الجدل و تفاجئ الجمهور بإطلالة تحولت فيها نسخة من بدور البراهيموالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- لفتت الفنانة مروة محمد الأنظار بأحدث ظهور لها، حيث ظهرت بملامح متطابقة مع الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم، وهو ما أدهش الجمهور بهذا التشابه.

وتباينت ردود الأفعال حول ظهور مروة محمد بملامح بدور البراهيم، فبينما اعتبر البعض أن مروة محمد تحولت لنسخة من الفاشنيستا السعودية بسبب استخدامهم لنفس الفلتر، رأى آخرون أن النجمتين تجمعهما ملامح متطابقة.

وظهرت مروة محمد في لقاء لها مع الإعلامي علي العجمي، حيث علق الأخير على التشابه المذهل بينهما، لترد الفنانة مروة محمد قائلة: "كتير بيفكرونا شخص واحد، مرة نشرت صورة ليا فكروني بدور البراهيم وهذا يحدث معها".

يذكر أن مروة محمد تجمعها علاقة صداقة مع بدور البراهيم، وكان آخر ظهور للثنائي في مقطع فيديو حيث ظهرت فيه مروة محمد تنظر إلى كاميرا بدور البراهيم وهما يتبادلان الحديث سويا ليتحدثا عن قصة شعر بدور البراهيم وترد الأخيرة قائلة: "كان طول وبقي أقصر.. سندريلا الخليج". وعبرت بدور إبراهيم عن مفاجأتها من زواج مروة محمد متسائلة عن زوجها وهو ما أحرج الأخيرة لترد قائلة: "أتحفظ عن الإجابة".

وامتدح علي العجمي جمال بدور البراهيم والفنانة مروة أحمد، فهو دائم التغزل في الفاشنيستا السعوية الشهيرة، وسبق بعد حوار أجراه معها نشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن بدور البراهيم وصفاتها في لقاء معه، وتحدث خلال اللقاء عن مشاهير كان يقف بجانبهم في مواقف ومشاكل تعرضوا لها، حيث دافع خلال حديثه عن بدور، وقال إنها ليست كما تبدوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي تحمل قلب طيب وإنسانية كبيرة، وتسعى لخدمة الجميع من حولها، حيث وصفها بالجدعة.

وما زاد من تطابق مروة محمد مع ملامح بدور البراهيم هو ظهورها بنفس قصة الفاشنيستا الشهيرة،واستخدامها لنفس الفلتر الذي تستخدمه بدور البراهيم، فضلا عن امتلاكها لنفس رسمة الوجه، وهو ما جعل الثنائي وكأنهم شخص واحد، كما اعتمدت مروة محمد في إطلالتها على اللون الأزرق

وتباينت ردود الأفعال على التشابه بين بدور البراهيم ومروة محمد وجاء في التعليقات: "بدور البراهيم أحلى كثيراً لكن ينقصها الذكاء الاجتماعي"، "مروة محمد نسخة من بدور البراهيم الاثنين لهما جمالهما الخاص".