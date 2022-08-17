انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة رغم استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة وتكشف عن المعوقات التي تواجهها في حياتها المهنية والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كشف الشاعر أمير طعيمة عن البوستر الخاص بأغنية “المترو” للمطربة شيرين عبد الوهاب تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة. الأغنية من غناء شيرين عبد الوهاب وكلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

الكل تابع تصريحات شيرين عبد الوهاب ضد سارة الطباخ التي كانت تتولى إدارة أعمالها خلال الفترة الماضية والخلافات التي جمعتهما؛ وهو ما أنهى أي تواصل بين الطرفين؛ الأمر الذي جعل سارة تمنع شيرين عبد الوهاب من إصدار أي أعمال غنائية خلال الفترة القادمة بعيداً عن شركة سارة الطباخ التي تحمل اسم “إرث برودكشن”؛ وهو بموجب التعاقد الذي تم بين الطرفين قبل فترة والذي يلزم شيرين بعدم إصدار أي عمل خارج الشركة، ما جعل سارة الطباخ تمنع شركةThe basement records من إصدار أغنية شيرين الجديدة عبر اليوتيوب، لكن شيرين في طريقها الآن لحل هذه الأزمة لكي تتمكن من طرح الأغنية.

أما حسام حبيب، فقد نشر صورة خاصة له قبل ساعات من داخل استديو التسجيل ليعلن لجمهوره عودته إلى الساحة الغنائية بعمل غنائي جديد يطرحه خلال الأيام القادمة.