انت الان تتابع خبر اعتذرت عن كتابة المسلسل الخاص بالفنانة صباح لهذا السبب...أيمن سلامة يكشف عمل فني جديد مع الفنانة أنغام والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أوضح السيناريست "أيمن سلامة" ، أن سبب اعتذاره عن كتابة المسلسل الخاص بالفنانة صباح ؛ لأن وجد أن القصة بتفاصيلها من الصعب تقديمها دراميًا .

وتابع خلال لقائه في برنامج فاكرني يا حظ، المذاع على إذاعة نغم أف: "خاصة أني وجدتها صريحة ومُحبة للفن، وحكت كل تفاصيل حياتها، وعندي لقاءات مُصورة لها، وأنا زي كل مُحبيها أكنّ لها كل الاحترام والمحبة الشديدة".

وكشف سلامة ، أحدث أعماله الفنية المرتقبة ، وأبرزها تعاونه مع الفنانة أنغام، وقال:" أنا من مُحبي الفنانة أنغام، لأني بعتبرها صوت مصر ومطربة مصر الأولى، وهي بنت أكاديمية الفنون وأنا كمان، وإن شاء الله أنا محضر معاها كذا موضوع، وقريبًا ننفذ عمل فني سوا".