انت الان تتابع خبر بعيداً عن الأزمات المتتالية في حياتها منى زكي بخطوة جريئة والمفاجأة في الشخصية التي تختارها لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تعرضت النجمة المصرية منى زكي للعديد من الازمات كان ابرزها الازمة التي تسببت في غضب الكثير من الجمهور العربي في داخل مصر وخارجها بعد عرض فيلمها المثير للجدل فيلم "أصحاب ولا أعز".

وعادت أزمات الممثلة منى زكي مع الرقابة على المصنّفات الفنية، بعدما فوجئ أبطال فيلم “شرط المحبة” وصنّاعه بقرار الرقابة إيقاف تصويره من دون كشف الأسباب.

واستطاعت النجمة المصرية أن تتجاوز ازماتها المتتالية لتنطلق وتبدا في عمل فني جديد سيبدأ تصويرة قريباً.

وبحسب ماجاء في موقع الفن فان الممثلة المصرية ​منى زكي، تواصل ​في سرية تامة العمل على مسلسلها الجديد "​لام شمسية​" وأنها بدأت بالفعل التحضير للعمل مع مؤلفته مريم نعوم، وأيضا بأنها تقدم لأول مرة امرأة تعاني من مرض التوحد.

وتجهز منى للشخصية بالقراءة عن المرض ومعرفة كافة تفاصيله من أجل الالمام بكل تفاصيله ولتكون على دراية بالشخصية وتقدمها بصورتها الصحيحة.

على ان يتم التصوير مع شهر أكتوبر أى خلال ما يقرب من شهرين وذلك من أجل اللحاق بشهر رمضان دون أن يحدث تأجيلات مرة أخرى. مسلسل"لام شمسية" بطولة منى زكي و​إياد نصار​ و​أحمد رزق​ و​يارا جبران​