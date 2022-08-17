انت الان تتابع خبر هذا الطفل بين يدي الزعيم عادل إمام.. أصبح فنان شهير وشارك مع ألمع النجوم الكبار وفاجئ الجميع مؤخرًا بإعلان توبته ..هويته ستدهشكم!! والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أصبح واحد من أشهر أبناء النجوم، وتعاون مع كبار نجوم الفن أبرزهم يسرا وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز وغيرهم.

وتزوج فلوكس لأول مرة من سيدة مغربية تدعى رابيا وأنجب منه ابنه الوحيد سيف الدين، لكنهما انفصلا بعد فترة من الزواج دون أن يعلن أسباب.

الزيجة الثانية المعروفة هي زواجه من الفنانة هنا شيحة، لكن هذه الزيجة كان عمرها صغير فلم تستمر إلا لعدة أشهر، ورغم الانفصال أكد فلوكس على حبه واحترامه لهنا فيما كشف زاوجه من سيدة أخرى كانت سبب في عمل سحر أسود له بحسب تصريحاته.

اعتاد أحمد فلوكس إثارة الجدل بالعديد من التصريحات، ومؤخرا فاجأ الجمهوره بإعلان توبته وخمن البعض أنه سيبتعد عن عالم الفن ويعتزل التمثيل وهو التصريح الذي تسبب في تصدره التريند خلال الساعات الماضية.