الشوربة الكيتونية الشهية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:26 صباحاً - شوربة البروكلي وجبنة الشيدر

المقادير والمكونات

رأس بروكلي مقطع لزهرات متوسطة الحجم.

كوبان من مرقة اللحم.

كوب من جبنة الشيدر أو الموزاريلا المبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من كل من: الملح، الفلفل الأسود، مسحوق الثوم، ومسحوق البصل.

رشة من جوزة الطيب.

نصف كوب من كريمة الخفق.

ربع كوب من الزبدة.

طريقة التحضير

ضعي زهرات البروكلي في المايكرويف لمدة 5 دقائق، أو اطهيها على البخار لمدة 10 دقائق.

سخني الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي لها البروكلي والمرق والتوابل واتركيهم لحين الغليان.

أضيفي الجبنة إلى المزيج واخلطي المكونات.

ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي واخفقيها حتى يصبح المزيج ناعماً.

اسكبي المزيج في قدر غير لاصق واطهيها على النار لمدة دقيقتين.

اسكبي الشوربة الكيتونية في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.