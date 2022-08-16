مي عمر عضو لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال البحرين

الرياض - محمد الاطلسي -

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ركت الممثلة المصرية ​مي عمر​ صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، من حساب مسابقة ملكة جمال ​البحرين​. وأعلنت مي عمر عن اختيارها كأول عضو في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال البحرين، حيث شاركوا صورتها وكتبوا: "يشرفنا أن نعلن أن السوبر ستار المصرية مي عمر أحد أعضاء لجنة التحكيم مسابقة ملكة جمال البحرين الأولى في المنطقة"، وأرفقت مي الصورة بتعليق عبرت من خلاله عن سعادتها وفخرها باختيارها، فقالت: " يسعدني جدًا أن أكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي وأعتقد في هذه المنصة التي تمكّن النساء وتشجع الشباب على التعبير عن مناصراتهم وفي نفس الوقت تجربة مدهشة لمشاركة قصصهم الرائعة والملهمة مع العالم".