لأنها زوجة ثانية.. سألوا الفنانة صابرين عن رأيها الصريح في تعدد الزوجات؟ فأجابت بشكل جريء وصادم لكافة المتزوجين

انت الان تتابع خبر لأنها زوجة ثانية.. سألوا الفنانة صابرين عن رأيها الصريح في تعدد الزوجات؟ فأجابت بشكل جريء وصادم لكافة المتزوجينوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كشفت الفنانة صابرين، خلال حلولها في وقت سابق مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" المذاع عبر شاشة قناة المحور الفضائية، عن العديد من الجوانب الشخصية والفنية.

وعن تجربتها الشخصية قالت "أنا احترمت جوزي لما عرض على زوجته الأولى الانفصال لانه عايز يتجوز ومراته رفضت علشان عايزة تربي ابنها وانا اللي مرضاهوش على نفسي مرضاهوش على أي ست حتى لو مش مصرية".

وأضافت "العدل نسبيا مش هيتحقق لأن في واحدة هتتظلم وهو قعد معايا اكتر وانجبت وهو فهمني كل الظروف الخاصة بيه وكان نفسه يخلف تاني لأن مراته كانت شالت الرحم وانا احترمته"

كانت صابرين قد تحدثت عن فترة اعتزالها للتمثيل وقالت "تركت الفن بسبب اني اتلخبطت بعد أم كلثوم ومكنتش مرتاحة في بيتي وحصل خلافات زوجية وكنت نفسيا محطمة"

وأضافت "على الرغم من نجاح مسلسل "أم كلثوم" حسيت اني كارهه الدنيا والحياة ولجأت إلي الله وانا ست مبعملش حاجة إلا لما بكون مصدقاها"

يذكر أن صابرين شاركت في مسلسل "الحلم" مع محمد رياض، رانيا فريد شوقي، انوشكا، سميرة عبد العزيز وغيرهم نخبة من النجوم