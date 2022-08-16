انت الان تتابع خبر بعد شائعة وفاته.. اعرف تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- احتل اسم الفنان هشام سليم صدارة تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

وقد نفت نقابة المهن التمثيلية على لسان أعضائها، الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان هشام سليم، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان.

وأوضحت النقابة أن كل ما تم تداوله شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن هشام سليم في حالة صحية مستقرة.

هشام سليم بعد أنباء تدهور حالته الصحية: أنا بخير

كما حرص الفنان هشام سليم على توضيح أخر تطورات حالته الصحية، خاصة بعد انتشار شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أنه في حالة صحية جيدة، وأنه يقضي عطلته الصيفية في العين السخنة مع أسرته، نافيًا ما تردد عن تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن مسلسل “هجمة مرتدة” هو أحدث الأعمال الفنية للفنان هشام سليم، والذي عُرض في سباق رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.