جمال ملائكي.. كندة علوش تبهر متابعيها على إنستجرام بإطلالة هادئة

انت الان تتابع خبر جمال ملائكي.. كندة علوش تبهر متابعيها على إنستجرام بإطلالة هادئةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- استطاعت الفنانة السورية كندة علوش، لفت الأنظار إليها، في أحدث إطلالة لها، والتي شاركتها جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “كندة” عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة، ظهرت فيها واضعة مكياج جذاب، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

كندة علوش تشارك بفيلمين في مهرجاني فينسيا وتورنتو

على جانب آخر، تشارك الفنانة كندة علوش في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي بفيلمين جديدين.

الفيلم الأول يحمل اسم “نزوح” والمقرر عرضه عالميًا بالدورة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي من 31 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، ويشارك في بطولته كلًا من سامر المصري، هالة زين، دارينا الجندي، نزار العاني، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

أما الفيلم الثاني فهو يحمل اسم “السباحتان”، والمقرر عرضه في افتتاح لدورة هذا العام من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وذلك في الفترة من 8 سبتمبر إلى 18 سبتمبر المقبل، ويشارك في بطولته منال وناتالي عيسى، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، ماتياس شوايجوفار، وهو من إخراج سالي الحسيني.