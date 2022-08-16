أيتن عامر لجمهورها: هذه هي مقاييس الجمال بالنسبة لي

انت الان تتابع خبر أيتن عامر لجمهورها: هذه هي مقاييس الجمال بالنسبة ليوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حرصت الفنانة أيتن عامر على التواصل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبداء رأيها في مقاييس الجمال من وجهة نظرها.

حيث نشرت “أيتن” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “مع احترامي لكل معايير الجمال بس مفيش أحلى من القبول، يعني ممكن متكونش الأجمل أو الأحلى بس عندك حضور مميز”.

وتابعت: “بيحسسك أنك أخدت مكانه في قلوب كل اللي حواليك، من غير ما تبذل أي مجهود، اجعل لروحك بصمة وحضور مميز، وسيرة وأثر طيب”.

أخر أعمال أيتن عامر

يُذكر أن مسلسل “مكتوب عليا” والذي عُرض ضمن سباق رمضان 2022، هو أحدث أعمال الفنانة أيتن عامر، والذي شاركت بطولته مع كلًا من أكرم حسني، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمود السيسي، وهو من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي.

كما طرحت “أيتن” على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” أحدث أغنياتها “توتا فروتا”، والتي تجاوز عدد مشاهداتها مليون و 600 ألف مشاهدة.