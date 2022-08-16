انت الان تتابع خبر نجل محمود عبد العزيز بتعليق مثير للجدل والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- علق الفنان محمد محمود عبد العزيز، على ترويج البعض، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي من صنعت نجومية زوجها الفنان أحمد العوضي.

وتابع محمد محمود عبد العزيز:" ياسمين عبد العزيز كذلك تاريخ كبير واشتغلت على نفسها وحاربت حتى تصل إلى ما هي عليه الآن، والاثنان لهما كل الاحترام على تاريخهما وشغلهما.

ويذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "ملف سري" في رمضان الماضي، وﺇﺧﺮاﺝ حسن البلاسي، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حجاج، وبطولة الفنان هاني سلامة، وعائشة بن أحمد، وماجد المصري، وإدوارد، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين.