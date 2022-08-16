طفلة أردنية تثير موجة جدل في حفل راغب علامة في مهرجان الفحيص ..شاهد الفيديو

انت الان تتابع خبر طفلة أردنية تثير موجة جدل في حفل راغب علامة في مهرجان الفحيص ..شاهد الفيديووالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أقام الفنان اللبناني "راغب علامة" حفلاً غنائيًا ، في مهرجان الفحيص الأردني ، وسط حضور جماهيري كبير.

ولاقت أغانيه ، تفاعل غير مسبوق ، من قبل الجمهور الذي قدّر بستة آلاف شخص ، مع أغانيه. ، طيلة حفله الذي استمر ساعة ونصف.

وأشعل راغب علامة حماس جمهوره ، بأغنية "نسيني الدنيا" الشهيرة ، لينتقل لأغنية "انا اسمي حبيبك" وأغنية "مبهزرش" و"فورا غرام".

وخلال الحفل ، أوقف راغب علامة حفلة ؛ بعد مشاهدته طفلة ، متفاعلة معه بحماس بين الجمهور، فدعاها للصعود إلى المسرح، معلقا: "في بنوته حلوة.. منفعلة وهي بتغني معي الأغنية.. تعالي غني معي".

وصعدت الطفلة والتي تدعى "ليان، 6 أعوام" إلى المسرح، فاستقبلها الجمهور بتصفيق كبير، وظل متفاعلا مع الديو الذي قدمته مع فنانها المفضل على أنغام أغنية "فورا غرام" وفاجئت الفنان والجمهور بحفظها للأغنية.

وقدم علامة أغنية "لو يقتلني غيابك" بطلب من الجمهور، وتلاها أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" و"عنجد بقلك عنجد" و"تعاليلي"، "قلبي عشقها" و"آسف حبيبتي".

ووسط تفاعل الجمهور معه بالرقص وترديد كلمات الأغاني اختتم. علامة الحفل بتقديم أحدث أغانيه "استمارة 6".وتحظى أغنية "استمارة 6" بتفاعل كبير على يوتيوب، حيث وصلت لأكثر من 12 مليون مشاهدة، بعد أن تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان بالكامل.

يشار أن راغب علامة أصدر هذا العام ، أغنيتين باللهجة المصرية الأولى بعنوان "ممكن أزعلك" وأغنية "تعاليلي" .