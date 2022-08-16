انت الان تتابع خبر .لن تتوقع كيف كانت ردة فعل محمد عبده بعد سقوط مصورعلى المسرح امام عينيه.. والجمهور يشييد بموقفه فيديو والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أدّى سقوط مصور الفنان الخليجي محمد عبده على المسرح أثناء غناء الأخير، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل، حيث أشادوا بردة فعل فنان العرب.

في التفاصيل، كان أحد المصورين يوثق حضور عبده على مسرح ”غريت روم“ بفندق جروفنز هاوس بارك لاين، الذي وثق عليه عام 983، فقد تعثر المصور أثناء رجوعه إلى الخلف وسقط على المسرح؛ ما دعا فنان العرب للتصفيق له، وشجع الجمهور على ذلك حتى يتفادى المصور الإحراج.

ونهض المصور وأكمل تصويره، ليعود بعد ذلك محمد عبه لاستكمال أداء أغانيه، كان من بينها ”في عيني اليمنى، أنا وخلي، لقياك عندي عيد، الحظ الليلة كريم، يوم اقبلت، لا تردين الرسايل، أنت معاي“.