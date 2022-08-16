انت الان تتابع خبر من أشهر نجوم السينما المصرية وأكثرهم وسامة ..تزوج 13 امرأة أشهرهن الفنانة ماجدة وأرملة جاسوس مصري شهير .. لن تتوقع من هو !!والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يعد الفنان المصري إيهاب نافع واحد من أشهر نجوم السينما المصرية رغم قلة أعماله مقارنة بغيره من النجوم، كما اشتهر الفنان بوسامته.

تزوج إيهاب نافع من أرملة الجاسوس المصري رفعت الجمال والشهير بـ‹رأفت الهجان›.

قالت ماجدة عن إيهاب نافع أن طلاقهما كان طلاق أبيض، فكانا حريصان على الصداقة بينهما، وظلت علاقتهما جيدة للنهاية.

غادة نافع تحدثت عن والدها وقالت إن علاقتها به كانت جيدة ولكنها كانت تخشى حضور أفراحه خوفا على مشاعر والدتها.

قدم مع ماجدة العديد من الأفلام الناجحة مثل "الحقيقة العارية"، "النداهة "، و"هجرة الرسول›.

كانت آخر أعماله فيلم ‹لصوص خمس نجوم› عام 1993.

تلقت ماجدة خبر مرضه وظلت بجواره في مستشفى القوات الجوية. كانت آخر أعماله فيلم ‹لصوص خمس نجوم› عام 1993.

تلقت ماجدة خبر مرضه وظلت بجواره في مستشفى القوات الجوية.

في شهر ديسمبر عام 2006، رحل إيهاب نافع عن عالمنا عن عمر 71 عاما. في شهر ديسمبر عام 2006، رحل إيهاب نافع عن عالمنا عن عمر 71 عاما.