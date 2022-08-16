نسرين طافش تتصدر الترند بصور حميمية مع زوجها لأول مرة وتوجه رسالة للجمهور

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتصدر الترند بصور حميمية مع زوجها لأول مرة وتوجه رسالة للجمهوروالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تميزت الفنانة السورية، نسرين طافش، بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها مع زوجها الذي ذكرته تقارير صحفية أن يدعى “شريف” ويعمل مدرب يوجا وطاقة.

وظهرت الفنانة وزوجها وهما يرتديان نظارات وملابس صيفية، ويوثقان إطلالتهما من داخل السيارة بابتسامة ارتسمت على وجهيهما.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان المنصرم في مسلسل سوري جديد “جوقة عزيزة” وشارك في بطولته عدد من الممثلينن، ومنهم سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور