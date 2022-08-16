الرياض - محمد الاطلسي -

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لن الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر استئناف تصوير فيلم أهل الكهف بعد توقفه لأكثر من عام، حيث واجهت الفترة الماضية أزمة إنتاجية أدت إلى توقف تصويره. وقال بهجت قمر عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إن فيلم أهل الكهف سيعود من جديد، وعلق قائلاً: «فيلم أهل الكهف، بإذن الله في أقرب وقت راجعين.. قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج تالنت ميديا وليد منصور، وتوزيع يونايتد بروس ستوديوز وليد صبري، خير يا رب». تأتي عودة فيلم أهل الكهف لبدء التصوير من جديد بعد أسبوعين من إعلان أيمن بهجت قمر عن وجود مشاكل أَدّت لتعطل تصوير الفيلم، بالإضافة لمشاكل خاصة تتعلق بشركة الإنتاج، حيث قال حينها إنّه ينوي عقد مؤتمر صحافي مع المخرج عمرو عرفة لكشف جميع الملابسات، مطالباً الجميع بدعم حق صناع الفيلم في استكمال مشروع «أهل الكهف». يشار إلى أنّ فيلم «أهل الكهف» تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صِراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يَتَمَثّل في ثلاثة من البشر يُبعثَوُن إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل. يشارك في بطولة «أهل الكهف» العديد من نجوم السينما أبرزهم خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، وأحمد عيد، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، ومصطفى فهمي وصبري فواز، وهو مأخوذ عن رواية توفيق الحكيم بذات الاسم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.