نتفليكس تعقد شراكة مع سرد لإطلاق ”لأنها أبدعت” للكتابة الدرامية في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 01:29 مساءً - عقدت نتفليكس شراكة مع "سرد" المهتمة بدعم كُتّاب السيناريو في العالم العربي، وذلك من أجل تدريب النساء على الكتابة وتطوير مهاراتهن في فن السرد القصصي والتعبير الإبداعي عبر برنامج "لأنها أبدعت" الخاص بالكتابة الدرامية.

وسيعمل البرنامج على تدريب 20 امرأة من مناطق خارج القاهرة، بهدف تعريف المواهب غير المُستَغلَة بالأدوات الإبداعية وتوجّهات القطاع اللازمة لتعزيز تطورهنّ على المستويين الإبداعي والمهني

يُعدّ برنامج "لأنها أبدعت" الخاص بالكتابة الدرامية جزءًا من "صندوق Netflix لدعم المواهب الإبداعية"، الذي يهدف لخلق فرص جديدة أمام المجتمعات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي في مجال الترفيه، وذلك من خلال مبادرات التدريب والارتقاء بالمهارات.