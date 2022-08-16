السياحة والاثار تعلن عن القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطعة شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 01:29 مساءً - تعرف على القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطعة شهر أغسطس بالمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وقد وقع اختيار العديد من الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية ذات صلة بيوم وفاء النيل، الذي يوافق يوم ١٥ من شهر أغسطس من كل عام.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض نافورة من الفيسفاء الرخامية، ترجع إلى العصر المملوكي.

المتحف القبطي:

يعرض أبريق من البرونز عليه زخارف لصليب داخل شكل نصف دائرة.

متحف شرم الشيخ:

يعرض وعاء للدهانات العطرية على شكل سمكة، مصنوع من الفيانس ويحمل خرطوش للملك تحتمس الثالث.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض نيشان الزراعة من الطبقة الأولى، مصنوع من الذهب والفضة، على شكل نجمة، يتوسطها كلمة "زراعة“ مكتوبة بالذهب.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض مجموعة من ٥ قطع من البورسلين المطعمة بالفضة وعليها مشاهد للنيل والأهرامات، من القرن العشرين.

متحف الشرطة القومي:

يعرض مركب فرعوني عليه ١٠ بحارة من الشرطة النهرية من العصر المصري القديم.

متحف قصر المنيل:

يعرض حشوة خشبية مكتوب عليها ” إذا كنت في مصر ولم تكن ساكنا على نيلها الجاري فما أنت في مصر“.

متحف المركبات الملكية:

يعرض ميدالية من البرونز للأمير يوسف كمال، مدون عليها اسمه.

متحف جاير آندرسون:

يعرض قارب من الخشب، من الطراز المصري القديم، وعليه مظله تحته رجل، و ٦ من الخدم يجدفون.

متحف مطار القاهرة الدولي٢:

يعرض تعليقة سلسلة على شكل مصحف مصنوع من الذهب والبلاتين ومرصعة بالألماس.

متحف مطار القاهرة الدولي٣:

يعرض تمثال من البرونز للمعبودة إيزيس المجنحة ومتوجه بالتاج الحتحوري، من العصر اليوناني الروماني.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض زمزمية مستطيلة الشكل وذات فوهه ضيقة ورقبة اسطوانية قصيرة.

متحف الغردقة:

يعرض نموذج لقارب خشبي ملون عليه مجموعة من الصيادين وشبكة صيد.

متحف السويس القومي:

يعرض جزء من كتلة من الحجر الجيري، نقش عليها منظر لمعبود النيل حابي، إله النيل، وهو يحمل مائدة عليها أواني وزهور اللوتس ما يمثل خيرات النيل، من العصر المتأخر.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض تمثال من الخشب للإله حابي ”إله النيل“ وهو يرتدي الذقن، مغطاه بطبقة من الكتان عليها طبقة رقيقة من الجص الذي تم تلوينة باللون الأسود، من العصر البطلمي.

متحف آثار طنطا:

يعرض جزء من مبنى معماري الشكل نقش عليه الإله حابي إله النيل، يعلو رأسه تاج عبارة عن مجموعة من البردي وفرع من زهرة اللوتس.

متحف آثار مطروح:

يعرض عملة معدنية مصنوعة من البرونز، عليها ”يوثنيا“ رمز النماء والخير عند اليونان، من العصر اليوناني.

متحف تل بسطا:

يعرض زمزمية من الفخار، ولها رقبتان تنتهي كل منهما بفوهة عليها دوائر باللون البني الفاتح وتستخدم في حفظ المياه.

متحف آثار كوم أوشيم:

يعرض نموذج مركب مصنوع من الخشب، من عصر الدولة الوسطى، عليه ١٦ بحار.

متحف ملوي:

يعرض مجموعة من شبابيك القلل من الفخار، من العصر الإسلامي.

متحف سوهاج القومي:

يعرض مذبح للملك ستي الأول من الكوارتز، عليه نقوش من الأربعة جوانب بالكتابة الهيروغليفية ومناظر لمعبود النيل، من عصر الدولة الحديثة.

متحف الأقصر للفن المصري القديم:

يعرض تمثالان متقابلان يجمعهما قاعدة واحدة، أحدهما يصور الملك حتحور محب راكعا أمام المعبود ”اتوم“ الجالس على كرسي.

متحف التحنيط بالاقصر:

يعرض تمثال للمعبود ”أوزوريس“ رب الزراعة والخصوبة والبعث عند المصري القديم.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض آنية من الفخار، مزخرفة صنعت من طمي النيل، من العصر القبطي.

متحف النوبة:

يعرض آنية من الفخار الرمادي عليها صفوف للماشية.