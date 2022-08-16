فن ومشاهير

محمد كيلانى يستعد لطرح أغنية جديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أعلن الفنان محمد كيلاني عن طرح أغنية سينجل جديدة له تحمل اسم " أبقى قولي" يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

نشر الفنان محمد كيلاني ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد كيلاني ، في الصورة برفقة أطفاله، مما نال إعجاب متابعيه.

ويستعد الفنان محمد كيلاني ، العودة للغناء مرة أخرى بعد نجاحه الدرامي بمسلسل الآنسة فرح الذي يعرض على قناة MBC، وتصدره للتريند.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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