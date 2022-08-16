محمد كيلانى يستعد لطرح أغنية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أعلن الفنان محمد كيلاني عن طرح أغنية سينجل جديدة له تحمل اسم " أبقى قولي" يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

نشر الفنان محمد كيلاني ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد كيلاني ، في الصورة برفقة أطفاله، مما نال إعجاب متابعيه.

ويستعد الفنان محمد كيلاني ، العودة للغناء مرة أخرى بعد نجاحه الدرامي بمسلسل الآنسة فرح الذي يعرض على قناة MBC، وتصدره للتريند.