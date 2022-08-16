انت الان تتابع خبر مجال التمثيل كان الحل الأمثل للهروب من أعمالهم السابقة تعرف على أبرز هؤلاء النجوم وما يخفونه من سوابق والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- لم تكن مهنة التمثيل هي المهنة الأولى التي حرص عدد من أشهر نجوم الفن على دخولها في بداية مشوارهم الفني، ولكنهم أيضًا مروا بمراحل مهنية قبل احتراف التمثيل نهائيًا، وقرروا ألا يعودوا إلى مهنتهم الأولى التي كانت بمثابة باب لدخول مجال التمثيل وتحقيق شهرة واسعة لهم.

كان من بين هؤلاء النجمة داليا البحيري التي بالرغم من بداية شهرتها كان تتويجها كملكة جمال مصر، بعد فترة من العمل بمجال السياحة؛ إلا أنها قررت دخول مجال الإعلام فيما بعد وبالفعل قدمت عدة برامج مختلفة عبر الفضائية المصرية، وحققت جميعها نجاحًا كبيرًا لتكون بوابة لها لدخول عالم السينما من خلال فيلم "عشان ربنا يحبك".

ويبدو أن داليا البحيري قررت ألا تعود لمهنة الإعلام التي قدمتها للجمهور المصري بشكل مميز، وقررت الاكتفاء بمهنة التمثيل، وحتى عندما قررت المشاركة في أحد البرامج الترفيهية كان ذلك استنادًا لشهرتها كممثلة وليست مذيعة سابقة.

مي سليم النجمة مي سليم التي دخلت قلوب الجمهور في البداية كمطربة صاحبة صوت لافت ومميز، لكنها قررت بعد ذلك الاتجاه لعالم التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة، من بينها "الديلر" و"هي ودافنشي" و"نصيبي وقسمتك" وغيرها من الأعمال الفنية، ولكن مع مرور السنوات يبدو أن مي سليم قررت أن تبتعد عن الغناء من أجل مهنة التمثيل.

أحمد حلمي النجم المصري أحمد حلمي بالرغم من أنه يعد من أكثر أبناء جيله موهبة، إلا أن دخوله مجال التمثيل كان صدفة جعلته يتربع على عرش الكوميديا فيما بعد، حيث التحق أحمد حلمي بمعهد الفنون المسرحية وتخصص في الديكور، وعمل بالفعل كمهندس ديكور، وخلال عمله على ديكور إحدى المسرحيات التي كان يخرجها محمد سعد وقتها، كان صناع المسرحية كانوا يريدون بشكل طارئ أحد الممثلين من أجل دور معين، ووقع اختيارهم حينها على أحمد حلمي ليقدمه بشكل كوميدي لاقى إعجاب الجمهور، وفتح له بابا في مجال التمثيل، إلا أنها لم يعد مجددًا لمجال الديكور بشكل احترافي واكتفى بمجال التمثيل.

ويزو دينا محسن الشهيرة بويزو، باتت من أشهر نجمات الكوميديا مؤخرًا، وبالرغم من أنها ذاع صيتها من خلال عروض "مسرح مصر" إلا أن مجال التمثيل لم يكن المهنة الأولى لها، حيث إن ويزو تخرجت في كلية التربية قسم الكيمياء، وعملت كمدرسة كيمياء للثانوية العامة، ولفتت إلى أنها كانت تعشق مادة الكيمياء وتحب أن تقوم بتدريسها، لكنها تعرضت لصدفة قادتها إلى مجال التمثيل بعدما عملت أن الجامعة تقوم بتحضير فريق للتمثيل، فالتحقت به وظلت تمثل لمدة 3 سنوات بدون علم أسرتها، إلى أن التحقت بفرقة مسرح مصر التي كانت بدايتها الاحترافية في هذا المجال، تاركة ورائها مهنة التدريس.

">

هشام ماجد الفنان المصري هشام ماجد كان من بين النجوم الذين كانوا يمتهنون مهن أخرى غير التمثيل في بداية حياته، حيث عمل كمهندسًا لفترة قبل أن تأتي له فرصة في مجال التمثيل بشكل احترافي، وهو ما جعله يقرر ترك مجال الهندسة نهائيًا ويركز في التمثيل والتأليف ليكون أحد أبرز النجوم الكوميديانات في الوقت الحالي.

النجم المصري يوسف الشريف كانت بدايته كلاعب قدم في النادي الأهلي المصري، وظل بالفعل لسنوات يلعب هناك، لكنه اعتزل كرة القم مبكرًا وقرر دخول مجال التمثيل وتقديم العديد من الأعمال الفنية المميزة، لينافس زملائه بتقديم مسلسلات تحقق إنتشارًا وساعًا بين جمهوره.