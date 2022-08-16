انت الان تتابع خبر اتفرج - هنا الزاهد تكشف عن التاتو الجديد بالمكشوف والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها بمناسبة وصل عدد متابعيها إلي 18 مليون شخص وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد، مرتدية فستان كاورهات والمكشوف من منطقة الصدر والبطن والأكتاف مع ظهور التاتو الموجود على مفصل يديها، واستخدام القليل من المكياج وترك شعرها على صدها وظهرها وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : 18 مليون حب

وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل ليه حبايب بالملايين – قلبي العسل- مبروك يا قمر انتي – انتي كل الحياة