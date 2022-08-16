اتفرج – فيفي عبده تمتع جمهورها بوصلة رقص بلدي بالشفاف والمفتوح



انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تمتع جمهورها بوصلة رقص بلدي بالشفاف والمفتوحوالان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- قامت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، بمشاركة فيديو جديد قام أحد معجبيها بنشره لها، وذلك عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فميص نوم شفاف المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير تقوم بالرقص البلدي أثناء قضاء إجازتها الصيفية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وكان هذا الفيديو من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها الصيفية صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها انبتها.