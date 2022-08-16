حقيقة خناقة عمرو أديب مع ياسمين صبري بسبب 4 مليون جنيه.. الخلاصة من هنا

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حقيقة خناقة عمرو أديب مع ياسمين صبري بسبب 4 مليون جنيه نكشفها

رياض-احمد صلاح- يريد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي معرفة حقيقة خناقة عمرو أديب مع ياسمين صبري بسبب 4 مليون جنيه، وهذا لظهورها في برنامج الحكاية لتتحدث عن الكثير من الاشياء التي توجد في حياتها الشخصية والفنية.

وكشفنا أن هذه القصة ترجع إلى عام 2019 وفي هذا الوقت تعاملت ياسمين صبري مع الإعلامي عمرو أديب بشكل لطيف وتفهم موقفها، وهي لم تظهر بشكل فعلي في البرنامج، وانتهي الأمر على هذا ولم يحدث أي تطاول بينهم كما يتردد حالياً.

القصة المنتشرة على السوشيال لخناقة عمرو أديب وياسمين صبري

وفي الساعات الأخيرة الماضية انتشرت الأخبار التي تفيد أن ياسمين صبري طلبت مبلغ 4 ملايين جنيه من إدارة فضائية إم بي سي مصر مقابل ظهورها 20 دقيقة لتتحدث عن مشوارها الفني وعن حياتها الشخصية.

وقال المتداولون لهذه الأخبار أن عمرو أديب غضب كثيراً من هذا، وقال وقتها “هي مين دي عشان تطلب 4 مليون جنيه عشان تظهر معايا، وأنا برنامجي متشاف، هو مليون واحد فقط، وما يزيدوش مليم، ولو مش عاجبها خلاص”، ولكن ياسمين صبري، رفضت الظهور مع عمرو أديب مقابل مليون واحد فقط، قائلة: “مليون واحد بس دي تبقى إهانة”.